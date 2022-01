Kammer verlangt einen Architekturwettbewerb für Hauptplatz in Lienz

Lienz – Fünf Millionen Euro soll die Neugestaltung des Lienzer Hauptplatzes kosten. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich seit zehn Jahren mit dem Thema, die Stadtverwaltung hat im Frühsommer des Vorjahres eine erste Visualisierung zur Diskussion gestellt und sammelt in einem Bürgerbeteiligungsverfahren weitere Vorschläge und Ideen. Nun wendet sich die Kammer der Ziviltechniker und Architekten für Tirol und Vorarlberg in einem offenen Brief an die Gemeinderäte sowie die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik.