Banges Warten auf die Militärs nach Putsch in Burkina Faso

Ouagadougou – Nach dem Militärputsch in Burkina Faso am Montag war die Lage zunächst ruhig, wie der TT mehrere Gesprächspartner bestätigten. Für viele Menschen läuft der Alltag weiter wie gewohnt. Unklar bleibt jedoch, wie es in dem westafrikanischen Land politisch weitergeht. Die Militärjunta stellte eine „Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung“ innerhalb einer „angemessenen Zeit“ in Aussicht, nannte bisher aber keine Details. Burkina Faso ist ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und der Tiroler Caritas.