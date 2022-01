„LÄ“, Nepomuk und die Qual der Wahl in Längenfeld

Längenfeld – In Anspielung an die Abkürzung von Los Angeles, L.A., steht seit Jahren „LÄ“ im Ötztal als Kurzform für Längenfeld. Hier triumphierte Richard Grüner bei den vergangenen Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen mit 64 Prozent über den amtierenden BM Ralf Schonger. Auch die Liste um Grüner, sein „Team Längenfeld“, zog stattliche acht Mandate aus dem Wählerteich. Diesmal sieht sich Grüner, nun in der Position des Amtsinhabers, von Manuela Jordan herausgefordert.

Jordan führt die Liste „Zukunft Längenfeld“ als Spitzen- und Bürgermeisterkandidatin in den Wahlkampf. Sie hatte nach der Wahlschlappe von 2016 die Liste von BM Schonger übernommen und mit vier Mandaten in die Opposition geführt. „Unsere Liste hat ein Durchschnittsalter um die 40 Jahre“, bestätigt Jordan. Mit drei Frauen und drei Männern auf den vorderen sechs Listenplätzen präsentiert sie eine „ausgewogene“ Aufstellung. „Respekt“ hat Jordan vor den „jungen Leuten, die sich in der Liste Nepomuks zusammengetan haben. Die Gruppe sei „hochmotiviert“, sagt Jordan. Für den Listengründer der „Nepomuks“, die sich den Schutzheiligen gleich als Listen-Patron auserkoren haben, Lukas Holzknecht, ist die Jugend Programm: „Unsere Liste richtet sich an 20- bis 40-jährige Längenfelder, ihre Familien und Kinder.“ Entstanden sei die Gruppierung aus den Diskussionen rund um eine mögliche Zentralschule oder die alternative Sanierung der bestehenden Bildungseinrichtungen in den Ortsteilen. „Der Bedarf an mehr Raum für unsere Kinder hätte früher erkannt werden müssen. Wir sind politisch interessierte, junge Längenfelder. Wir haben uns gedacht, dass wir künftig in der Politik mitreden statt nur darüber reden wollen.“