Prozess nach Unfall in Kundl: „In einem Kleinwagen wären wir tot“

Es war an einem Vormittag im Oktober, als ein älteres Ehepaar in deren Limousine auf der B171 in Kundl unterwegs war. Da kam ein silberner Kompaktwagen entgegen, welcher plötzlich über den Mittelstreifen driftete. Zu kurz die Zeit, um noch zu reagieren. Ungebremst prallt der Wagen in die Limousine. Alle beteiligten Insassen erleiden schwerste Verletzungen – im Fall der Beifahrerin in der Limousine sind sie lebensbedrohlich.

Der Grund des Horrorcrashs: Der Lenker im Kompaktwagen war eingeschlafen. Noch im Krankenhaus wird klar, warum: So ergaben die Blutwerte, dass der 30-Jährige eine Überdosis an Schlafmitteln in Kombination mit Drogen-Substitutionsmedikamenten und weiteren benzodiazepinhaltigen Präparaten zu sich genommen hatte. Nach einer Nacht ohne Schlaf war der Unterländer offenbar zur Zerstreuung und trotz bereits abgenommenen Führerscheins ins Auto gestiegen – in einem Zustand, der einer Vollalkoholisierung in nichts nachsteht.

Gestern am Landesgericht beim Prozess um fahrlässige Körperverletzung wirkte das schuldlos involvierte Ehepaar von den Unfallfolgen noch immer gezeichnet. Die einst lebensbedrohlich verletzte Frau: „Ich konnte die Türe noch öffnen und kroch in die Wiese. Ich hatte schlimme Schmerzen im Bauchbereich und schrie nach meinem Mann, der sich nicht mehr selbst aus dem Auto befreien konnte. Später mussten bei mir schwere innere Verletzungen sofort notoperiert werden.“ Der Ehemann: „Über die Pedale hatte ich Beinverletzungen erlitten. Auch eine Rippe war ab. Die Knautschzone unseres großen Autos war voll ausgereizt, in einem Kleinwagen wären wir jetzt tot!“

Dem reumütig geständigen und bislang Unbescholtenen drohten für die Folgen der Irrfahrt bis zu zwei Jahre Haft. Richter Gerhard Melichar beließ es aufgrund des Versicherungsregresses bei 2160 Euro Geldstrafe. Dem Paar wurde je 500 Euro Teilschmerzengeld zuerkannt. Eine Zivilklage wird wohl folgen. Dazu kommen Gebühren für Gericht und Gerichtsmedizin über 1400 Euro.