Fasnacht, Medizin-Uni und Missbrauch in Kirche: Das war „Tirol Live"

Auch heuer wird es wieder nichts mit den Fasnachtsumzügen im Oberland. Eigentlich hätten fünf Umzüge über die Bühne gehen sollen: Was das für die Fasnachter heißt, erzählte der Obmann der Imster Fasnacht Ulrich Gstrein bei „Tirol Live“.

Im Hinblick auf die Kinder, die sich im Fasnachtsbrauchtum wiederfinden und ausleben können, bedauert Gstrein speziell den Wegfall „seiner“ Buabefasnacht in Imst sehr. „Es ist schade, aber wenn’s nicht geht, geht’s nicht“, muss Gstrein Sicherheit vor Brauchtum stellen. Der große soziale Effekt einer Fasnacht bestehe darin, dass selbst eine Bezirkshauptstadt wie Imst mit ihren 11.000 Einwohnern plötzlich einen dörflichen Charakter erhalte. Man hilft zusammen, man rückt zusammen und schätzt sich gegenseitig wert.

📽️ Video | Ulrich Gstrein in „Tirol Live"

Rektor Wolfgang Fleischhacker hat die Medizinische Universität Innsbruck in ruhige Fahrwasser geführt. Sie ist ein Eckpfeiler für Lehre, Forschung und Patientenversorgung in Tirol. Wie das weiterhin gewährleistet werden kann, darüber sprach Fleischhacker in „Tirol Live“. Dabei zeigte er sich zuversichtlich, dass das 5. „Corona“-Semester für Studierende und Lehrende erneut gut bewältigt werde. „Natürlich stellt uns Corona vor gewisse Herausforderungen, aber wir haben gelernt, viel besser damit umzugehen.“ Außerdem mache die Disziplin der Studierenden, die zu 96 Prozent geimpft seien, den Präsenzunterricht viel leichter.