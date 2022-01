„Donda 2": Rapper Kanye West kündigt neues Album an

Los Angeles – Der US-amerikanische Rapper Kanye West hat auf Instagram ein neues Album angekündigt. Der 44-Jährige postete am Donnerstag (Ortszeit) ein Foto von einem brennenden Haus, auf dem fünf Mal die Ziffer zwei geschrieben steht. Dazu schrieb er in Großbuchstaben: "Donda 2 kommt am 2 22 22". Produziert werden soll das Album demnach vom dem Rapper Future.