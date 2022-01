Zwei nordische Asse trumpfen beim Triple in Seefeld auf

So wie bei der WM 2021 in Oberstdorf will ÖSV-Kombinierer Lamparter (l.) Dominator Riiber beim Seefeld-Triple in Schach halten.

Lamparter indes deckte als Vierter (98 Meter) noch nicht alle Karten auf. „Es war nicht ganz das Gelbe vom Ei, die Verhältnisse waren schwierig. Jetzt heißt es nochmal ins Video schauen, was ich am Sprung verbessern kann“, sagte der Tiroler, der Riibers dritten Triple-Sieg in Folge verhindern will. Das Wetter dürfe da keine Ausrede sein, denn „es geht allen gleich“.

Gesamtsieger in Seefeld: 2014-2017: Eric Frenzel (GER); 2018: Akito Watabe (JPN); 2020-2021: Jarl Magnus Riiber (NOR). 2019 in Chaux-Neuve: Mario Seidl (AUT).

Während Seidl in diesem Winter noch keinen Podestplatz geschafft hat, ist Franz-Josef Rehrl nach einer Corona-Infektion im Dezember schon wieder gut in Schuss. Der Steirer sprang mit Rang drei in Klingenthal noch auf den Olympia-Zug auf. „Ich hoffe, dass ich in Seefeld noch was drauflegen kann“, so Rehrl. Der letzte ÖSV-Weltcupsieg in Seefeld gelang Mario Stecher 2010.