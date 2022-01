150 Euro Strom-Zuschuss für Haushalte, Abwicklung über Stromrechnung

Einpersonenhaushalte bis zu einem monatlichen Bruttoeinkommen von 5670 Euro (ASVG-Höchstbeitragsgrundlage) sowie Mehrpersonenhaushalte bis zu einem monatlichen Bruttoeinkommen von 11.340 Euro (doppelte ASVG-Höchstbeitragsgrundlage) erhalten einmalig 150 Euro. Besonders Bedürftige erhalten zusätzlich weitere 150 Euro, also in Summe 300 Euro. Menschen mit sehr hohen Einkommen gehen komplett leer aus.

Die Auszahlung soll über die Stromrechnung laufen, erklärt das Bundeskanzleramt auf TT-Nachfrage. So soll die Stromrechnung in der Höhe des Zuschusses reduziert werden. Details zur konkreten Abwicklung dieser Gegenverrechnung sollen noch mit den Netzbetreibern geklärt werden, schließlich kann man die Stromrechnung monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder auch jährlich zahlen – entsprechend muss man sich überlegen, in welcher Form die 150 bzw. 300 Euro abgezogen werden, ob in Teilraten oder als Ganzes, ob es Gutschriften gibt etc. Nächste Woche solle es diesbezüglich Treffen zwischen dem Finanzministerium und den Netzbetreibern geben. Ziel sei eine Auszahlung im März.