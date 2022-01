Ecuador und Brasilien trennten sich in einem turbulentem Spiel 1:1

Quito - Das bereits qualifizierte Brasilien und der Drittplatzierte Ecuador haben sich in der südamerikanischen Fußball-WM-Qualifikation in einem überharten Spiel mit einem Unentschieden getrennt. Beim 1:1 in Quito am Donnerstag (Ortszeit) wurde es ohne "Selecao"-Topstar Neymar kurz nach dem Treffer von Casemiro in der sechsten Minute mit mehreren Roten Karten turbulent. Der kolumbianische Schiedsrichter Wilmar Roldán revidierte mehrere Entscheidungen.

In der Südamerika-Qualifikation für die WM in Katar in diesem Jahr führt Brasilien (36 Punkte) vor den ebenfalls fix qualifizierten Argentiniern (32). Die "Albiceleste" setzte sich in Chile 2:1 durch. Ángel di María traf in der achten Minute von außerhalb des Strafraums ins lange Eck, Ben Brereton glich in der 20. Minute aus. In der 33. Minute prallte der Ball von Chile-Goalie Claudio Bravo ab und Lautaro Martínez traf aus kurzer Distanz für die Gäste zum Endstand.