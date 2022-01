Höhere Lkw-Maut in Tirol: Bayern lässt Veto-Verzicht durchblicken

Umso überraschender kam gestern das, was Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Richtung des deutschen Verkehrsministers Volker Wissing (FDP) andeutete. Nicht nur, dass Söder in einem Schreiben, aus dem der Münchner Merkur zitiert, mehr Tempo bei den Planungen zum Brenner-Zulauf einfordert. Im Vorfeld eines bereits in der Planung befindlichen trilateralen Treffens zwischen Italien, Deutschland und Österreich unter Schirmherrschaft der EU-Kommission scheint nun Söder seinerseits die Dauer-Fehde mit Tirol befrieden zu wollen. Erstmals in dieser Deutlichkeit benennt Söder in dem Schreiben offenkundig die „niedrigen Mautgebühren“ entlang der gesamten Brennerroute als Ursache des Transit- und Umwegverkehrs-Problems. Dieses belaste nämlich, so Söder, nicht nur Tirol, sondern auch Bayern.