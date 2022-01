Hall: Grüne wollen „ÖVP-Macht“ brechen

Inhaltlich setzt Schramm-Skoficz auf „echte Bürgerbeteiligung“: Sie möchte, etwa bei großen Bauvorhaben, „BürgerInnenräte“ installieren, so dass – ausgeloste oder gewählte – Vertreter in den Planungs- und Entscheidungsprozess einbezogen werden, etwa auch in die Gespräche mit Fachleuten. Die in Hall zuletzt entstandenen Bürgerinitiativen seien ein klares Signal für „geschwundenes Vertrauen“. Als Bürgermeisterin würde sie sich monatlich an einem öffentlichen Ort den Fragen der Bevölkerung stellen, ergänzt Schramm-Skoficz.