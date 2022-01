Klimaschutz fängt im Kleinen an: Zwölf Tiroler Regionen mit Projekten

Innsbruck – Von der Photovoltaikanlage auf einer Seilbahnstation oder einem Bauernhaus bis hin zum gemeindeübergreifenden Car-Sharing-Projekt – Klimaschutz ist nicht nur Aufgabe von Staaten oder Konzernen, sondern beginnt bei jedem Einzelnen und gelingt am besten gemeinsam. Das Förderprogramm „Klima- und Energiemodellregionen“ (KEM) des österreichischen Klima- und Energiefonds unterstützt finanziell regionale Klimaschutzprojekte und ein Modellregionsmanagement. In Tirol gibt es mittlerweile zwölf derartige Regionen, die gemeinsam mit lokalen Partnern und der Bevölkerung konkrete Projekte entwickeln und anschließend in die Realität umsetzen.

„Im Bereich der effizienten Nutzung und der Einsparung von Energie sowie des Ausbaus von erneuerbaren Energieträgern sind die Klima- und Energiemodellregionen in einer Schlüsselrolle“, betont Tirols Klimaschutzlandesrätin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne). Sie seien dabei Vorbilder für andere Regionen und Gemeinden und würden Ideen und Denkanstöße mit ihren Leuchtturmprojekten liefern. Es werde also großer Wert darauf gelegt, dass die Klima- und Energiemodellregionen nicht für sich alleine stehen, sondern sich in bestehende Projekte einbringen, an diese anknüpfen und sie weiterentwickeln. (TT)