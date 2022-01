Mercedes EQS: Elektro-Limousine zwischen Sensation und Endstation

Pfitsch – Die Erwartungen an das Modell waren hoch, geschürt vom Autohersteller Mercedes-Benz, der den EQS mit Reichweiten von bis zu 770 Kilometern beworben hatte. Kurz vor dem TT-Test enthüllten die Schwaben zudem auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas das Concept Car EQXX, dem die Techniker gar eine Reichweite von mehr als 1000 Kilometern zutrauen. Der Optimismus schwappte über, schon tauchte der Gedanke an einen „Game Changer“ auf.