BMW X3: Midsize, Midlife, krisenfest

Innsbruck – Es ist kaum zu glauben, aber in Anbetracht der aktuellen und in Kürze startenden BMW-Angebote lässt sich dem Midsize-SUV X3 nachsagen, dass es über ein verhältnismäßig konservatives Design verfügt. Stellt man es einem iX, einem 7er oder einem 4er gegenüber, so fällt der zeitlos geformte Kühlergrill in Gestalt einer Doppelniere auf. Expressionistische Anmaßungen oder gar eine Verbindung mit den Frontscheinwerfern stehen hier nicht an der Tagesordnung, auch nicht nach der Modellpflege, die vergangenen Herbst über die Bühne ging.