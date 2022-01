Ford Transit Custom Trail: Nützlich, nicht nüchtern

Doch ganz so schlicht und banal, wie es zunächst klingt, kommt das Nutzfahrzeug von Ford doch nicht daher. Allein die Lackierung verdient schon Beachtung, die Bezeichnung ohnehin: Racing Red. Das wirklich Besondere am Fahrzeug ist aber die so genannte „Trail“-Ausstattung. Schon außen zeigt diese einen Offroad-artigen Auftritt, seitliche Trittbretter, weitere schwarze bodennahe Kunststoffelemente und ein entsprechend adaptierter Kühlergrill zieren das Modell. Dazu gesellen sich speziell lackierte Aluräder im 16-Zoll-Format. Darüber hinaus ist der Transit Custom Trail mit einem mechanischen Sperrdifferenzial an der Vorderachse bestückt, um die Traktion auf schwierigem Terrain sicherzustellen, ohne dabei auf Allradtechnik zurückgreifen zu müssen.