Technischer Defekt löste Brand in Imster Fabrik aus

Imst – In einem Betonschalungsplattenwerk in Imst ist am Freitag gegen 17 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Der Brand brach laut Polizei vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in der Filteranlage des Fabrikgebäudes aus, woraufhin die dortige Brandmeldeanlage anschlug. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Imst konnte ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäudeteile verhindern und die Löscharbeiten kurz vor 19 Uhr beenden. Durch den Brand entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. (TT.com)