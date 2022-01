Noch nicht zufrieden: Wirtschaft sieht bei Öffnung noch Luft nach oben

Für die Österreichische Hoteliervereinigung ist es Zeit für eine "historische Wende in Covid-Politik". Nun gelte es, angesichts der bevorstehenden Semesterferien, die Praktiker mit einzubeziehen. "Die Regeln müssen schneller stehen, als ein Antigen-Test abläuft, also am Montag. Und zwar ohne offene Fragen. Wir müssen uns vorbereiten, für hin und her und viel nachfragen ist keine Zeit. Man kann das ruhig einmal ambitioniert und ordentlich angehen", so Walter Veit von der Hoteliervereinigung.