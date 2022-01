Kogler und Nehammer verteidigen "Sideletter" zu Personalabsprachen

„Wir waren neu in der Regierung, aber nicht naiv. Wenn man verhindern will, dass die türkise ÖVP alle Positionen besetzt, braucht man als kleinerer Koalitionspartner eine Vereinbarung“, befindet Kogler. „Ich habe das nie verheimlicht, halte das für wichtig und notwendig. Wir sind in Verantwortung gewählt, auch dafür, Personal-Entscheidungen zu treffen.“ Es gehe „ja auch um Kontrolle im Sinne des öffentlichen Eigentümers. Da kann und soll nicht einer alles in der Hand haben.“ Und Kogler, der als Oppositioneller derlei Regierungshandeln beklagt hat, merkt an: Für Bestellungen, die laut Gesetz durch die Regierung erfolgen müssen und ministerratspflichtig sind, gelte abwechselndes Vorschlagsrecht je nach Institution. Für Beteiligungen des Bundes gelte ein Vorschlagsrecht für ein Drittel der Aufsichtsratspositionen für jene Partei, die nicht den zuständigen Minister bzw. die zuständige Ministerin stellt. Hintergrund sei das Prinzip gegenseitiger Kontrolle: Für Beteiligungen, für die der Finanzminister zuständig ist, werde ein Drittel der Aufsichtsräte von den Grünen vorgeschlagen. Für die Beteiligungen in der Zuständigkeit der Klimaministerin gilt, dass ein Drittel der Aufsichtsräte von der ÖVP vorgeschlagen wird. Vereinbarungen über die Besetzung von Vorständen in Aktiengesellschaften gebe es keine, sagt Kogler.