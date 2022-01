Die letzten beiden Schritte bis zur sportlichen Unsterblichkeit

Innsbruck –Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar und Mary J. Blige – Musik-Größen, bei denen man einfach Gänsehaut bekommt. Die fünf Ausnahme-Musiker werden gemeinsam die Halbzeitshow des 56. Super Bowl in zwei Wochen zu einem unvergesslichen Event machen. Welche zwei Teams an diesem Abend die Hauptattraktion sein werden, wird heute ermittelt: Die Kansas City Chiefs sind Favorit gegen die Cincinnati Bengals (21 Uhr, Pro 7, Puls 4) – die San Francisco 49ers gastieren beim Lieblingsgegner, den Los Angeles Rams (Mo, 00.30).

🟢 Magic Mahomes: Dass die Chiefs gegen die Bengals mit Jung-Star Joe Burrow klarer Favorit auf den Final-Einzug sind, liegt vor allem an einem: Patrick Mahomes. Das Wunderkind ist der Mann für die magischen Momente, der mit dem 500-Millionen-Dollar-Vertrag (zehn Jahre) mehr verdient als jeder andere Sportler auf diesem Planeten. Dass er jeden Dollar wert scheint, unterstrich er letzte Woche beim historischen 42:36-Triumph nach Verlängerung gegen die Buffalo Bills, bei dem er drei Touchdowns warf und einen selbst erlief.

Auch die Erfahrung spricht für Mahomes und Co.: Als Mannschaft beinahe unverändert schnappte man sich vor zwei Jahren den Super-Bowl-Triumph und musste sich im Vorjahr nur Tom Brady und den „Bucs“ im Endspiel geschlagen geben. Apropos Brady: Der soll laut ESPN fix seine Karriere beenden.

🟢 FC Hollywood: Headcoach und Rams-Mastermind Sean McVay hat bei seinem Duell gleich zwei Probleme: Der 56. Super Bowl geht im eigenen Stadion über die Bühne und der Weg dorthin führt über den Angstgegner, die San Francisco 49ers. Die letzten sechs Duelle verlor man alle. Und das, obwohl McVay einen Pool an Superstars in der Offensive wie auch in der Defensive (Donald, Ramsey) zur Verfügung hat. Heuer holte man noch Matthew Stafford (Quarterback) aus Detroit, Cooper Kupp spielt die Saison seines Lebens und selbst „Diva“ Odell Beckham Jr. (beide Wide Receiver) verstärkte den „FC Hollywood“ nach seinem Abgang von den Cleveland Browns. Vor einer Woche warf man mit den Tampa Bay Buccaneers sogar den Titelverteidiger aus dem Bewerb.