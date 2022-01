Kulturforum Breitenwang: Kultureller Mix abseits des Gewöhnlichen

Breitenwang – Am Bestreben, Kultur abseits des Mainstreams anzubieten, hat sich beim Kulturforum Breitenwang in den letzten 21 Jahren des Bestehens nichts geändert. „Wir machen nichts, was die große Masse abdeckt. Die Quote ist zweitrangig. Für uns zählt Qualität“, sagt Obfrau Daniela Sulik.

Insgesamt wurden im Vorjahr 1065 Besucher bei Filmabenden, Ausstellungen, Theaterabenden, Konzerten und Vorträgen gezählt. „Jetzt freuen wir uns auf ein neues Kulturjahr mit weniger Beschränkungen, Verschiebungen und Absagen“, meint Sulik. An Vielfalt und Außergewöhnlichem mangelt es auch im aktuellen Programm nicht. Und es geht gleich Schlag auf Schlag. Am Freitag, 4. Februar, steht der nächste Filmcircle am Programm. Gezeigt wird „The Diary of Diana B.“. Und schon am Samstag, 5. Februar, wartet ein außergewöhnlicher Kabarettabend auf die Besucher – mit Christoph Krall in „Macbeth – der Killer kam im Kilt“.