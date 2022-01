21 gute Gründe für Spaniens Kämpfernatur Nadal

Nach 5:24 epischen Stunden schrieb Rafael Nadal in der Nacht auf Montag in Melbourne Tennis-Geschichte.

Es ist nicht überliefert, von wo aus Novak Djokovic gestern das Australian-Open-Finale verfolgte – anzunehmen ist aber, dass sich der Serbe wohl ziemlich sicher in den Allerwertesten gebissen haben dürfte, als kurz nach 1 Uhr nachts australischer Zeit sein größter Rivale Rafael Nadal in Melbourne als Rekord-Grand-Slam-Sieger zu Boden sank.

Denn wie oft man dem 1,85 Meter großen Neffen von Ex-Fußball-Star Miguel Nadal auch das Karriereende andichten wollte, so oft kam der mit links spielende Rechtshänder auch zurück. Das begann für Rafa, den Stier von Manacor, schon 2013 wegen einer langwierigen Knie-Verletzung. Doch der Ehrendoktor der Universität der Balearen kam stets zurück – und wie. Alleine mit diesen Eigenschaften ist der nun zweifache Australian-Open-Sieger (2009 und 2022) ein Vorbild, zudem zeigt sich der von Kindesbeinen an von Onkel Toni trainierte Nadal stets als fairer Sportsmann, der sich wenig Eskapaden leistet und seine „Ticks“ maximal in der Vorbereitung am Platz hat.