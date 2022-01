Ruetz tanzte in Umhausen

Umhausen, Deutschnofen – Tirols Naturbahnrodel-Jungstar Riccarda Ruetz befand sich dieser Tage wieder einmal in einem „Dilemma“: Die 17-jährige Sellrainerin war auf mehreren Hochzeiten geladen, konnte aber freilich nur auf einer tanzen. Die talentierte Kufen-Flitzerin hatte am Samstag den Senioren-Weltcup in Deutschnofen sausen gelassen, um gestern beim Weltcup-Finale der Junioren im Umhausen mit Platz zwei hinter der Südtirolerin Katharina Hofer den Gesamtweltcupsieg zu fixieren. „Ich bin konstant gut gefahren und freue mich sehr über diesen Titel“, meldete sich Ruetz zu Wort und blickte der am kommenden Wochenende im Jaufental (ITA) stattfindenden Junioren-WM erwartungsfroh entgegen. Der Sautner Miguel Brugger beendete die Junioren-Saison auf Rang drei.