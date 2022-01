21-Jähriger nach über 24 Stunden in Ötztaler Schlucht gefunden

Sölden – Ein 21-jähriger Urlauber aus Deutschland hat offenbar zumindest eine Nacht in einer Schlucht im Windachtal im Ötztal verbracht. Der junge Mann mit autistischer Veranlagung war seit Samstagabend aus einer Ferienunterkunft vermisst worden. Er wurde schließlich mehr als 24 Stunden später von Einsatzkräften in der Schlucht stark unterkühlt aufgefunden, war jedoch ansprechbar, wie die Polizei bestätigte. Der 21-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen.