Grüne stellen Radwege im Mittelgebirge in den Fokus

Innsbruck – Bei einem Lokalaugenschein am Sonnenburgerhof haben sich die grünen Bürgermeisterkandidatinnen aus Natters, Claudia Paganini, und Mutters, Lisa Kunwald, mit Mobilitätssprecher Michael Mingler und der Klubobfrau der Innsbrucker Grünen, Janine Bex, ein Bild vom Baufortschritt beim Radweg Innsbruck – Natters gemacht. Der Radweg soll planmäßig im Juni 2022 fertiggestellt werden. „Nachdem bereits vergangenen Sommer der Radweg von Mutters nach Natters eröffnet wurde, kommt man nun endlich mit dem Rad in die Landeshauptstadt. Leider endet der Radweg in Mutters – von Innsbruck kommend – an einer unübersichtlichen Kreuzung am Ortsrand und innerhalb unseres Dorfes fehlt es noch komplett an Radinfrastruktur“, erklärt Kunwald.