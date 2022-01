Gute Nachricht für Tiroler Bob-Anschieber Sammer: erster PCR-Test negativ

Peking – Bob-Anschieber Markus Sammer hat einen ersten Schritt raus aus dem Quarantäne-Hotel in Peking geschafft. Der Tiroler erhielt am Montagvormittag die Nachricht von einem ersten negativen PCR-Test. Ist auch ein zweiter PCR-Test negativ, steht einer Teilnahme an den Olympischen Spielen nichts mehr im Weg. Sammer ist einer von acht Athleten weltweit, die nach der Ankunft in Peking positiv getestet und umgehend in ein Quarantäne-Hotel gebracht wurden.