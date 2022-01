Luxusmarke Dolce&Gabbana wird pelzfrei

© Lev Radin via www.imago-images.de

Dolce&Gabbana will nur noch mit Öko-Pelz arbeiten.

Mailand – Das Mailänder Modehaus Dolce&Gabbana will künftig auf Pelz verzichten. Ab sofort soll Schluss mit dem Material sein, teilte das Unternehmen am Montag mit. Künftig soll nur Öko-Pelz verarbeitet werden. "Unser Modehaus setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein. Die Modebranche hat eine wichtige soziale Rolle. Daher wollen wir künftig bei unserer Produktion in umweltfreundliches Material investieren", betonte Fedele Usai, Marketingchef von Dolce&Gabbana.