Ab sofort: „Freitesten“ aus der Quarantäne über „Tirol gurgelt“ möglich

Innsbruck – Der hohe Bedarf am "Freitesten" nach dem fünten Tag in Quarantäne lässt die Verantwortlichen in Tirol reagieren: Positiv getestete, abgesonderte Personen konnten sich bislang frühestens ab dem fünften Tag nur in den Teststraßen des Landes nach einer behördlich erfolgten Testeinmeldung freitesten. Ab sofort kann ein "Freitesten" unter Einhaltung bestimmter Vorgaben wie der Eingabe einer von der Behörde übermittelten Identifikationsnummer (Event-Nummer) auch mittels selbst durchgeführtem PCR-Gurgeltest im Rahmen der Aktion "Tirol gurgelt" erfolgen. Zudem muss bestätigt werden, dass eine mindestens 48-stündige Symptomfreiheit vorliegt.