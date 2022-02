Starke Schneefälle: Große Lawinengefahr in Tirol, Sperren auf der Nordkette

Innsbruck – Der Lawinenwarndienst Tirol warnt aufgrund starker Schneefälle vor einer großen Lawinengefahr im Bundesland. Die Lawinengefahr werde im Laufe des Dienstags in weiten Teilen auf die Stufe 4, also große Gefahr, steigen – davon ausgenommen sei nur das südliche Osttirol, führte der Leiter des Lawinenwarndienstes, Rudi Mair, in einer Aussendung des Landes aus. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erwartete Neuschneemengen von einem bis zu 1,8 Metern.