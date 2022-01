Das große Olympia-ABC: Viele Katharinas und begehrte Tong Xin

© Beijing 2022 via www.imago-images.de

Die Objekte der Begierde in Silber, Gold und Bronze.

🟢 A - Asien: Mit den Winterspielen Pyeongchang 2018, den Sommerspielen Tokio 2020 (wegen der Corona-Pandemie 2021) und nun Peking 2022 findet Olympia zum dritten Mal in Folge in Asien statt. Die nächsten zwei Gastgeber kommen mit Paris 2024 und Mailand/Cortina 2026 aus Europa.

🟢 B - BOCOG: Abkürzung für das Organisationskomitee in Peking.

🟢 C - Ct-Wert: Das Organisationskomitee und die chinesischen Behörden haben ihre Covid-19-Gegenmaßnahmen kurz vor Beginn der Spiele adaptiert und den verlangten Ct-Wert von 40 auf 35 herabgesetzt. Das könnte für all jene, die erst kürzlich eine Covid-19-Infektion hinter sich haben, eine entscheidende Rolle spielen. In Österreich gilt bereits ein Ct-Wert von 30, um als nicht mehr infektiös zu gelten und um aus der Quarantäne entlassen zu werden. Es kann mitunter Wochen dauern, bis der Ct-Wert auf zum Beispiel 40 ansteigt.