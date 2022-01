Rang sechs für Auer: Die Motorhaube verhinderte den großen Wurf

Starker Auftakt, mühsames Ende: In Daytona musste sich Lucas Auer (Mercedes) mit Rang sechs begnügen.

Daytona – Wer von der Pole Position aus startet, der will natürlich um den Sieg kämpfen. Nichts anderes erhoffte sich Tirols Motorsport-Aushängeschild Lucas Auer, den in Daytona bei der 60. Auflage des 24-h-Rennens aber fünf Stunden vor dem Ende eine defekte Halterung an der Motorhaube zurückwarf.