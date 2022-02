„Gedenksteine“ für fehlende Nachtlokale in St. Johann

Gregor Salinger, Laura Sojer, Petra Sojer, Christina Döttlinger, Franz Seiwald und Klaus Födermair (v. l.) mit den angebrachten „Gedenksteinen“ am Zaun der Baugrube in St. Johann.

Dabei wurde der ehemaligen Nachtlokale der größten Gemeinde im Bezirk Kitzbühel gedacht und es wurden „Gedenksteine“ an den Bauzaun beim ehemaligen Hotel Goldener Löwe montiert. Über die sozialen Medien wurde angefragt, wer sich noch an Lokale erinnern kann, die Rückmeldungen seien enorm gewesen.

„Viele dieser Lokale kennen wir nicht mal mehr, an einige können wir uns vage erinnern, aber besucht haben wir keines“, berichten Gregor Salinger und Laura Sojer, die auch den Auftritt in den sozialen Medien der St. Johanner Sozialdemokraten organisieren. „Wenn wir ausgehen wollen, dann müssen wir auf umliegende Gemeinden ausweichen, denn in St. Johann ist zum Ausgehen für junge Leute nicht viel geboten“, sind sich beide einig.