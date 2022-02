Nadja Ayoub in Interview: „Mit mir wird es politischer“

Die Innsbruckerin Nadja Ayoub studierte in ihrer Heimat und setzte hier erste kuratorische Projekte um. Am 25. Februar wird sie ihre erste Ausstellung als Direktorin der Galerie der Stadt Schwaz eröffnen.

Nadja Ayoub: Für erste Berührungspunkte mit Kunst allgemein muss ich früher ansetzen. Ich bin in einer Wohnung in der Innsbrucker Hofburg aufgewachsen. Dieser Ort war für uns Kinder ein Spielplatz voll mit geheimnisvollen Ecken, die es zu entdecken galt. Gleichzeitig war es meine erste Begegnung mit dem Museum. Die Entscheidung, Kunstgeschichte zu studieren, eine logische. Zudem war es ein Freund der Familie, Robert Tribus, selbst Künstler, der mich ermutigte, mich mit Kunst auseinanderzusetzen. Ein weiterer Aspekt, der mich ebenso lang beschäftigt, ist Landschaft bzw. Natur. Diese Schnittstelle zwischen Kunst und Natur habe ich in Projekten wie „urban spricht kunst“ in Innsbruck oder zuletzt bei „overgrown“ in Buchen versucht, aufzugreifen