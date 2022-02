HG Lab Truck: Kanzlei bringt erste Auskunftsklagen in Daten-Causa ein

Vaduz/Kirchberg – Eine in Liechtenstein ansässige Anwaltskanzlei hat in der Tiroler Datenleck-Causa erste Auskunftsklagen für potenziell Betroffene gegen die Firma HG Lab Truck eingebracht. Laut Aussendung der Kanzlei am Dienstag zählen augenscheinlich all jene, die zwischen Jänner und Juni 2021 in Tirol positiv auf das Coronavirus getestet wurden, als betroffen. Den Mandanten stünde ein gesonderter Schadenersatz zu, so die Kanzlei. Die HG Lab Truck habe bisher jegliche Auskunft verweigert.