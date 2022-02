„7 Tage, 7 Köpfe": Neue Köpfe mit altem Konzept auf RTL

Köln/Wien – Tiefgrauer Himmel, Omikron-Wand und erst mal kein Ende in Sicht - das Bedürfnis nach etwas Aufheiterung dürfte derzeit allseits vorhanden sein. Von daher sind die Startbedingungen günstig für die Neuauflage der Comedyshow „7 Tage, 7 Köpfe" in RTL am Donnerstag um 22.15 Uhr. „Ich glaube, dass Humor in dieser wahnsinnigen Zeit eine sehr wichtige Aufgabe hat, um ein paar Dinge einzuordnen", sagt Moderator Guido Cantz im dpa-Interview.