Gut zu wissen: China und Winterspiele, wie passt das zusammen?

Ein Bild von der Probe zur Eröffnungsfeier in Peking – am Freitag fällt der Startschuss zu den Olympischen Winterspielen.

Peking – Knapp sechs Monate nach der Schlussfeier der Sommerspiele in Tokio wird am Freitag schon wieder das olympische Feuer entzündet. In Peking messen sich die besten Wintersportler – die wichtigsten Fragen im Überblick: