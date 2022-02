Ein toter Schüler nach Schüssen vor Schule im US-Staat Minnesota

Richfield – Zwei Schüler sind vor einer Schule im US-Staat Minnesota angeschossen worden - einer von ihnen erlag seinen Verletzungen. Der andere Schüler befinde sich in einem kritischen Zustand, sagte der Polizeichef der Stadt Richfield, Jay Henthorne, am Dienstag. Der Vorfall habe sich am Dienstagmittag (Ortszeit) auf dem Fußgängerweg vor der Schule in Richfield ereignet. Die Verdächtigen seien sofort vom Tatort geflohen.