Kultur für Alte, Junge und Freaks im Pflegehaus Anras

Das historische Pfleghaus in Anras wurde 2021 renoviert und dient jetzt der Kunst und Kultur. Das Programm beginnt im März.

Anras – Das Pfleghaus in Anras wird zur Drehscheibe für Kunst, Kultur und Kommunikation. Nach jahrelangem Dornröschenschlaf will der Verein „Anraser Pfleghaus“ mit Bürgermeister Johann Waldauf und Geschäftsführer Gottfried Unterweger das mächtige viergeschoßige Gebäude aus dem 12. Jahrhundert wieder mit Leben füllen.

Den Auftakt am 5. März bildet ein Workshop für Regie, der sich an Theatergruppen in Ost- und Südtirol richtet. Dann geht es weiter mit einer Filmvorführung, Konzerten, einer Kinderoper, einem Seniorennachmittag gemeinsam mit dem Pfarrer, einer Lesung und einem Watter-Turnier, bei dem ein Widder der Hauptgewinn ist. Auch das 30-Jahr-Jubiläum der Band Anras Brass wird gefeiert, Jos Pirkner zeigt eine Werkschau. Das gesamte Programm für 2022 ist auf anraserpfleghaus.at zu finden.