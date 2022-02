Lucarellis "Der schwärzeste Winter": Ermitteln, ohne hinzuschauen

„Der schwärzeste Winter“ ist Carlo Lucarellis fünfter De-Luca-Roman seit 1990. Die ersten spielten in der Nachkriegszeit und der Commissario war von der Sorge getrieben, seine Vergangenheit könnte ihn einholen. Nun erlaubt „Der schwärzeste Winter“ zu erahnen, warum. Lucarelli setzt seinen Kriminalisten in ein eher er- als bedrückendes Zeitpanorama. De Luca stürzt sich in die Spurensuche, um sich nicht damit beschäftigen zu müssen. De Luca ist eigensinnig und seinen Vorgesetzten ein Dorn im Auge, aber ein Mitläufer ist er trotzdem. Einer, der dem System zuarbeitet, obwohl er es besser weiß. Der Commissario weiß alles besser. Und will manches einfach nicht wissen. Einmal spricht einer, der geraubten Schmuck vertickt, von Marzabotto. Dort haben SS und Wehrmacht Hunderte Zivilisten umgebracht. De Luca tut, als höre er nichts. „Der schwärzeste Winter“ ist ein Buch über Verdrängung als Versuch und Notwendigkeit. Lieber in einem „unmöglichen Fall“ verloren gehen, als an der Welt verzweifeln. „Sie schauen starr in eine Richtung, weil Sie Angst haben, alles andere zu sehen“, sagt ihm ein Kollege. Auch davon will der Kommissar nichts wissen. „Der schwärzeste Winter“ ist spannend. Carlo Lucarelli versteht sich auf die Mechaniken des Genres. De Luca wird – das darf verraten werden – den Fall lösen. Ein Happy End ist das nicht. (jole)