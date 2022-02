Olympia in Peking, Sideletter-Affäre und Tourismusgesetz: Das war „Tirol Live”

Die Winterspiele 2022 in Peking in Pandemie-Zeiten seien „speziell“ – jedenfalls, was die Stimmung vor Ort anbelangen wird. „Es wird nicht leicht, man muss mit Galgenhumor reingehen und mit Einschränkungen rechnen“, so der Wahl-Tiroler. Was die Kritik an der Olympia-Vergabe an China anbelangt, könne er die Stimmen nachvollziehen.