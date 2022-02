Große Suche nach Lawinenabgang am Schartkogel: Tourengeher meldete sich

Tulfes – Eine großangelegte Suchaktion wurde am Dienstagnachmittag nach einem Lawinenabgang am Schartenkogel ausgelöst. Zwei Skifahrer alarmierten die Leitstelle gegen 15.45 Uhr, nachdem sie eine Abrisskante und eine Einfahrspur entdeckt hatten. Etwa 20 Mitglieder der Bergrettung Hall und der Bereitschaft der Bergrettung Wattens machten sich zusammen mit zwei Bergrettungshunden und Alpinpolizisten zum Einsatz auf. Unterstützt wurden sie vom Notarzthubschrauber C1 und dem Polizeihubschrauber.

Zur selben Zeit meldete sich ein Skitourengeher bei der Leitstelle. Er sei am Nachmittag vom Schartkogel abgefahren. Dabei habe er selbst eine Lawine ausgelöst. Er sei ein Stück weit mitgerissen, aber nicht komplett verschüttet worden. Seine Ski und Stöcke habe er dabei verloren. Er sei dann von der Stalsinsalm in Richtung Mittelstation der Glungezerbahn gestapft. Als er schließlich daheim angekommen war, meldete er den Vorfall.

Die Alpinpolizei richtet einen eindringlichen Appell an alle Wintersportler, Lawinenabgänge immer sofort zu melden. So können unnötige Lawineneinsätze – und damit verbundene Gefahrensituationen für die Rettungskräfte – nach so genannten "Negativlawinen" vermieden werden. Die Meldung bei der Leitstelle ist über den Alpinnotruf 140 oder über die "SOS EU Alp-App" möglich. (TT.com)