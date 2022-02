Mann aus Papst-Audienz abgeführt: Franziskus unterbricht für Gebet

Vatikanstadt – Ein Mann hat Papst Franziskus unerwartet bei seiner Generalaudienz unterbrochen und wurde von Sicherheitskräften abgeführt. Gegen Ende der Ansprache des Oberhauptes der katholischen Kirche am Mittwoch in der vatikanischen Audienzhalle waren laute Rufe aus dem Publikum zu hören. Der 85-Jährige blickte immer wieder von seinem Redetext auf in die Menge der anwesenden Gläubigen.