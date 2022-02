Lawinengefahr in Tirol weiterhin groß, Situation abseits der Pisten kritisch

Innsbruck – Mit den starken Niederschlägen bleibt auch am Donnerstag die Lawinengefahr in Tirol weiter kritisch. Sie wurde mit Stufe 4 der fünfteiligen Skala bewertet, also mit großer Gefahr, teilte der Lawinenwarndienst Mittwochnachmittag mit. Für Donnerstag war zwar Wetterberuhigung prognostiziert, aber bis dahin werden in Staulagen im Westen und Norden Tirols knapp zwei Meter Schnee gefallen sein, im übrigen Tirol verbreitet bis zu einem Meter.