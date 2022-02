Handelshaus Wedl kommt stabil durch die Pandemie

Innsbruck – Als „herausfordernd“ bezeichnet Lorenz Wedl, Mitglied der Geschäftsführung in der Wedl-Gruppe, das Wirtschaftsjahr 2021. Im Kerngeschäft, dem Gastro-Großhandel, setzte Wedl 251 Mio. Euro um – ein Plus von sechs Prozent im Vergleich zu 2020. Der Umsatz der gesamten Wedl-Gruppe (beinhaltet auch Kaffeevertrieb, Einzelhandel, Immobilien sowie Beteiligungen) konnte 2021 im Vergleich zum Vorjahr um knapp zehn Prozent auf 431 Mio. Euro gesteigert werden. Trotz Corona-Krise stieg auch der Personalstand um fünf Prozent auf über 1300 MitarbeiterInnen. Besonders profitierte die Wedl-Gruppe dabei von Zuwächsen im Kaffeebereich, in dem über 30 Mio. Euro umgesetzt wurden (+ 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Zwar liegen die Umsätze noch um 20 Prozent (Wedl-Gruppe) bis 29 Prozent (Großhandel) deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau 2019.