Plautz als VAR-Supervisor im Einsatz: „Die Kommunikation ist das A und O“

Wacht über den Video Assistant Referee in Österreich – Tirols langjähriger FIFA-Schiedsrichter Konrad „Conny“ Plautz (hinten in Rot).

Innsbruck – Nach einem halben Jahr in der heimischen Fußball-Bundesliga kommt der VAR ab Freitag auch erstmals im ÖFB-Cup und in den anstehenden vier Viertelfinalspielen zum Einsatz. Sprich, neben den Unparteiischen vor Ort herrscht auch in der Video-Zentrale in Wien-Meidling Hochbetrieb, um für möglichst gerechte Entscheidungen zu sorgen.