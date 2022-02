Lawinenabgänge in Tirol: Frau (20) am Glungezer lebend geborgen, 21-Jähriger in Oetz teilverschüttet

Tulfes/Oetz – Eine 20-jährige Deutsche ist Donnerstagmittag im Skigebiet des Glungezer bei einem Lawinenabgang komplett verschüttet und rund 15 Minuten später lebend aus dem Schneebrett geborgen worden. Die junge Frau war zunächst zwar bewusstlos, wies aber vollständige Vitalfunktionen auf, informierte die Polizei. Die Deutsche war mit zwei anderen Variantenfahrern in den freien Skiraum eingefahren und dürfte die Lawine vermutlich selbst ausgelöst haben.

Die 20-Jährige wurde nach der Bergung durch ihre ebenfalls aus Deutschland stammenden Freunde sowie durch eine Gruppe weiterer Skifahrer von einem Notarzt sowie Flugretter erstversorgt. Dann wurde sie mit einem Tau geborgen, am Zwischenlandeplatz nahe der Talstation „Schartenkogellift" umgeladen und schließlich in das Krankenhaus Hall in Tirol geflogen. Sie muss eine Nacht zur Kontrolle im Spital bleiben.