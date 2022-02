Von Owetschkin bis Kasai: Große Namen, die in Peking fehlen

Peking – Verletzungen und Formkrisen führen seit jeher dazu, dass Sieganwärter und Fanlieblinge bei sportlichen Großveranstaltungen fehlen. Bei den am Freitag beginnenden Olympischen Winterspielen in Peking ist das Coronavirus als Spielverderber dazu gekommen. Am heftigsten hat es das Eishockey-Turnier der Männer erwischt, dem potenziellen Highlight sind alle Stars abhanden gekommen. Ein Überblick:

Sofia Goggia (fraglich): Die Italienerin ist eine starke Wackelkandidatin. Die Saison-Dominatorin in der Abfahrt zog sich am 23. Jänner im Super-G in Cortina eine schwere Knieverletzung zu: Kreuzbandanriss, Kniestauchung, "kleine Fraktur" im Wadenbein. Die 29-Jährige verzichtete auf eine Operation und hofft, mit physiotherapeutischen Behandlungen doch noch bei den Spielen starten zu können. Die Speed-Rennen der Frauen in Yanqing stehen am 11. (Super-G) und am 15. Februar (Abfahrt) auf dem Programm. In der Abfahrt wäre Goggia bei vollen Kräften klare Gold-Favoritin gewesen.