Handy weg vom Steuer! Kufsteiner Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an

Kufstein – Die Bilanz fällt nüchtern aus, 400 Lenker waren es nicht und erhielten eine Anzeige wegen Alkohol oder Drogen am Steuer. Die Verkehrsstatistik 2021 (siehe Grafik oben) gleicht im Bezirk Kufstein jener vom Vorjahr. 180 Lenker mussten dabei ihr Fahrzeug länger in der Garage lassen – ihnen wurde der Führerschein entzogen. „Trotz der zusätzlichen Aufgaben durch Corona konnten wir den Standard bei den Kontrollen aufrechterhalten“, resümiert Bezirkspolizei-Verkehrsreferent Johann Egger.

Keine Fortschritte hingegen gibt es beim Thema Handy am Steuer. Das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung oder Nachrichtenlesen/-schreiben ist Unfallursache Nummer eins – 1438 Beanstandungen gab es hier 2021. Der für Verkehrswesen zuständige Jurist BHStv. Herbert Haberl kann nicht nachvollziehen, wieso das Hantieren am Smartphone während des Fahrens noch kein Vormerkdelikt ist. „Es heißt, die Ablenkung sei in etwa so hoch, wie wenn man 0,8 Promille hat. In diesem Fall ist der Führerschein für einen Monat weg, es winkt eine Strafe um die 900 Euro. Beim Telefonieren gibt es ein Organstrafmandat von 50 Euro, 70 bei einer Anzeige und das war’s.“ Das Gefahrenpotenzial sei jedenfalls „bei den Bürgern immer noch nicht angekommen“, kündigt Egger für heuer erneut strenge Kontrollen an.