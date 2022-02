„Ballade von der weißen Kuh“: Schuld und Sühne im Iran

Innsbruck – „Ghasideyeh Gave Sefid – Ballade von der weißen Kuh“ ist nach einer Koran-Sure benannt. Doch im kompromisslosen Film von Maryam Moghaddam, die auch die Hauptrolle spielt, und Behtash Sanaeeha dient Gottes Wille nur als Entschuldigung für die Unzulänglichkeiten der harten Justiz im Iran. Die iranische Todesmaschinerie ist laut Amnesty International mit rund 500 registrierten Exekutionen pro Jahr für rund die Hälfte aller verifizierbaren vollstreckten Todesurteile weltweit verantwortlich, darunter auch welche gegen Minderjährige und für Delikte wie Blasphemie oder Homosexualität. Doch abseits westlicher Kulturklischees könnte die Geschichte dieses Films unter leicht anderen Vorzeichen auch in Texas oder Japan spielen. Die Stärke der Ballade liegt in der Kombination universeller Psychologie mit dem spezifischen Kontext des iranischen Unrechtsregimes.

Unterdessen versucht der schuldgeplagte verantwortliche Richter Reza der Frau zu helfen – ohne sich dabei zu erkennen zu geben. Die Beiden kommen sich näher und auch das 7-jährige gehörlose Töchterchen Bita akzeptiert den ,Onkel‘. Doch wie in einem klassischen europäischen Drama des 19. Jahrhunderts lässt die Beteiligten das Geheimnis um Schuld und Sühne nicht los, das ihnen das politische System aufgenötigt hat.

Der Todesstrafen-Aspekt der iranischen Autokratie wurde zuletzt vom regimekritischen Regisseur Mohammad Rasoulof in seinem episodischen Berlinale-Gewinnerfilm „Sheytan Vojud Nadarad – Doch das Böse gibt es nicht“ verhandelt. In der gleichen kritischen Tradition einer der weltweit avanciertesten und raffiniertesten Filmnationen stehen auch Filmemacherin Maryam Moghaddam, die bereits in Jafar Panahis geheim gedrehten „Pardé“ mitgewirkt hat, und Co-Regisseur-Ehemann Behtash Sanaeeha.