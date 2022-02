Die Winterspiele 2022 in Peking: Eine Eröffnung mit Nebengeräuschen

Davon war gestern allerdings nicht viel zu bemerken: Indiens derzeitiger Topdiplomat an der Botschaft in China wird heute nämlich nicht dabei sein. Es sei bedauerlich, dass China entschieden habe, einen Anlass wie die Olympischen Spiele zu politisieren, erklärte ein Sprecher des indischen Außenministeriums. China hatte einen Offizier, der an einem tödlichen Grenzzwischenfall der beiden Nachbarländer beteiligt war, zum Fackelträger ernannt, das polarisierte.

Für die Sportler, die einmarschieren, spielt all das keine Rolle: Der Tiroler Bob-Vizeweltmeister Benjamin Maier wird mit Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits die österreichische Delegation ins „Vogelnest“ geleiten. Ein Stadion mit Geschichte: Schon bei den Sommerspielen 2008 fanden die Eröffnungs- und Schlussfeier in dem 80.000 Plätze zählenden Nationalstadion in Peking statt, heuer werden es weniger sein. Und dem berühmten chinesischen Künstler Ai Weiwei, der das Stadion mitgestaltete, wird das recht sein – er will sich an der Propaganda des kommunistischen Systems nicht beteiligen: „Wir hatten gehofft, dass unsere Architektur ein Symbol für Freiheit und Offenheit sein und Optimismus und eine positive Kraft repräsentieren könnte, was sich am Ende sehr von der Verwendung als Werbemittel unterschieden hat.“ (dpa, floh)