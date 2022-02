Kollision nach Wendemanöver auf der Tiroler Straße bei Strass

Strass im Zillertal – Gegen 18.10 Uhr fuhr am Donnerstag ein 58-Jähriger mit seinem Wagen auf der Tiroler Straße (B171) von Strass in Richtung Osten. Ein 55-Jähriger, der in die Gegenrichtung unterwegs war, wendete sein Auto. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Pkw des 55-Jährigen kam nach dem Aufprall von der Straße ab und blieb seitlich mit der Fahrerseite auf der abfallenden Böschung liegen.